Премьер-министр Польши Дональд Туск с раннего утра созвал членов правительства на экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА.

Об этом объявил спикер правительства Адам Шлапка в соцсети X.

«Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за вопросы государственной безопасности», – отметил пресс-секретарь.

Президент Кароль Навроцкий сообщил, что получает информацию о событиях и вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности, на котором будет присутствовать глава правительства.

Как известно, ночью 10 сентября Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства российскими БПЛА во время массированной атаки против Украины, и впервые решила сбивать их.