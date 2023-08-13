Спикер парламента Молдовы, лидер правящей в стране партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу созвал депутатов на экстренное заседание законодательного собрания, сообщает кишиневский телеканал ТВ-8.
Парламент Молдовы на прошлой неделе завершил весенне-летнюю сессию, депутаты ушли на каникулы.
«В ближайший четверг парламент соберется на внеочередную сессию. Эту информацию подтвердил нам спикер парламента господин Гросу. О повестке дня будет известно позже, сказал он», — отмечается на сайте телеканала.