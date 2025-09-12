Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии 11 сентября ответило на угрозы советника по национальной безопасности США, госсекретаря Марко Рубио словами о невозможности запугать страну.

«Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своем заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства, не запугают нашу демократию», — прокомментировало ведомство в Х ( бывш. Twitter).

11 сентября Марко Рубио заявил, что США примут ответные меры в ответ на приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Он заверил, что Соединенные Штаты отреагируют соответствующим образом на эту «охоту на ведьм».