Грустный факт: азербайджанцы, забывшие Азербайджан

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание для обсуждения эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в воскресенье, 16 мая. Об этом сообщила в четверг постоянный представитель США при Объединенных Нациях Линда Томас-Гринфилд. Тем временем, Израиль отклонил предложение Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, сообщает канал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По его данным, египетская делегация на переговорах в Тель-Авиве предложила Израилю соглашение о прекращении огня сроком на один год, при этом Каир обязался взять на себя координацию этого процесса. В ходе визита египетская сторона также заявила, что способна заставить палестинцев придерживаться перемирия. Однако, как заявили в Каире, Израиль отказался от предложения.

И позиция еврейского государства логична и правильна. Ведь, не менее 1 750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю за четыре дня. Как сообщила Армия обороны Израиля в пятницу на своей странице в Twitter, число погибших израильтян в результате ракетных обстрелов возросло до семи. По оценке военных, в ходе ударов в общей сложности 523 жителя Израиля получили ранения. Ущерб причинен школе, больнице и множеству жилых домов.

«В ответ на эти удары Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль, более 100 боевиков ХАМАС и «Исламского джихада», — говорится в сообщении. К этому, безусловно, стоит добавить сообщение о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху произнес запоминающуюся речь перед Кнессетом. Обращаясь к Исмаилу Хании, лидерам и боевикам ХАМАС, он заявил, что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен как один человек с единым сердцем.

«Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить. И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, не возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас. Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов все ракетные обстрелы — я имею в виду все ракетные обстрелы — прекратятся. Полностью. Навсегда. Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг. Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю так, что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей», — заявил он.

В Азербайджане, как и в других странах мира, внимательно следят за происходящим. И вряд ли ошибусь, сказав, что симпатии подавляющего большинства граждан нашей страны, как и азербайджанцев из разных стран мира, на стороне Израиля.

Потому что Национальным Героем Азербайджана является еврей Альберт Агарунов. Потому что купленные у Израиля беспилотники, а также системы ПВО существенно повлияли на исход 44-дневной войны, завершившейся нашей славной победой. Потому что Израиль официально и часто поддерживает позицию Азербайджана в международных организациях. Потому что израильские врачи, по окончании войны, провели сложнейшие операции, вернув зрение многим нашим героям, военнослужащим. Потому что посол Израиля в Азербайджане всегда открыто демонстрировал сострадание к мирным гражданам нашей страны, которые подверглись атакам с армянской стороны. И таких «потому что» очень много.

Как видим, вполне понятно, что и проживающие в разных странах мира азербайджанцы также занимают такую же позицию. При этом, тут есть одно маленькое «но». К моему удивлению, многие из тех азербайджанцев, которые поддерживают ныне Израиль, ни словом не заявили о поддержке Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Молчали и многие известные в своих странах азербайджанцы. Приведу всего один пример. О своей поддержке Израилю заявил и экс-депутат украинской Верховной Рады, бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров.

Не буду заострять внимания на сути уголовного дела, которое было возбуждено против него несколько лет назад. Да и про историю об обнаруженном у Насирова паспорте гражданина Венгрии тоже нет смысла писать подробно. Важно иное. Он, являясь этническим азербайджанцем и будучи бывшим депутатом ВР, состоявшим в азербайджано-украинской межпарламентской группе, не сделал ни одного заявления в поддержку Азербайджана в ходе 44-дневной войны. Времени, видно, не нашлось. Или не счел он это для себя важным. А вот заявить о поддержке Израиля у него время нашлось.

В этом смысле Роман Насиров, да и не он один, является полной противоположностью министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Который, в первую очередь является армянином, а уже потом главой МВД Украины. Он, в свое время, превратил возглавляемое ведомство в «маленькую Армению», окружив себя армянами-заместителями и активно участвуя в жизни армянской диаспоры Украины. Аваков часто и открыто призывает к признанию так называемого «геноцида армян». А в этом время азербайджанцы Роман Насиров и многие иные, в том числе и депутаты местных советов, и просто очень богатые люди, не удосужились вспомнить про Азербайджан в самый важный и исторический момент для нашей страны. Это не осуждение. Это констатация факта. Грустного, но неоспоримого.