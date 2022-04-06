Греция объявила персонами нон грата 12 сотрудников российских дипломатических представительств.

Об этом, по информации Голоса Америки, сообщается в распространенном в среду заявлении греческого МИД.

«Правительство Греции объявило персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции», — отмечается в документе.

В нем также указывается, что эти сотрудники были «объявлены нежелательными лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».

Как подчеркивается в заявлении, посол России в Греции был проинформирован о решении выдворить дипломатов.