Греция объявила персонами нон грата 12 сотрудников российских дипломатических представительств.
Об этом, по информации Голоса Америки, сообщается в распространенном в среду заявлении греческого МИД.
«Правительство Греции объявило персонами нон грата 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств Российской Федерации, аккредитованных в Греции», — отмечается в документе.
В нем также указывается, что эти сотрудники были «объявлены нежелательными лицами в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года».
Как подчеркивается в заявлении, посол России в Греции был проинформирован о решении выдворить дипломатов.