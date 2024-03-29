В Алтайском крае арестовали гражданина Республики Узбекистан по делу о публичном оправдании террористического акта. Об этом в пятницу, 29 марта, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, проживающий в городе Рубцовск мигрант публично, в одном из магазинов, оправдал нападение на «Крокус Сити Холл». Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил его на время расследования в СИЗО — до 26 мая 2024 года.