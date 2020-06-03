ГПС сообщила о вероятной провокации на госгранице в «Кешикчидаг»

Получена информация о том, что 4 июня группа граждан Грузии намерена совершить провокационные действия, нарушив азербайджано-грузинскую государственную границу на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг». О полученной информации официально осведомлена Пограничная полиция Грузии.    

Как передает АПА, об этом говорится в информации пресс-центра Государственной пограничной службы.  

Согласно информации, ГПС в этой связи официально заявляет, что любая провокация на государственной границе будет решительно пресечена, и ответственность за вероятные последствия при этом будут нести организаторы провокации.      

| 2020-06-04T00:53:27+04:00 4 июня 2020, 03:16|12345 (Пока оценок нет)
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