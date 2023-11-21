Обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, включая выбор взаимоприемлемого места или принятие решения о проведении встречи на государственной границе.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана относительно призыва к Армении возобновить переговоры по заключению мирного договора.

«Призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв, чтобы в ближайшее время начать переговоры», – подчеркивается в информации