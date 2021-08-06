«Готовится проект и параллельно ведется строительство участка Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд на азербайджанской стороне Зангезурского транспортного коридора, обеспечающего выход в Нахчыванскую Автономную Республику».

Oб этом на брифинге, посвященном работе, проделанной за 6 месяцев 2021 года и предстоящим задачам, сказал заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Хидаят Рустамов.

По его словам, строительство автомагистрали планируется завершить в 2024 году.

Отметим, протяженность дороги составит 123,8 км, дорога будет состоять из 4-6 полос движения.