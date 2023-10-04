Россия видит важный потенциал в реализации проекта Зангезурского коридора для продвижения к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Рассматривается проект восстановления транспортного маршрута, соединяющего Азербайджан с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. В реализации этого проекта мы видим значительный прогресс в направлении нормализации отношений между Ереваном и Баку. Конечно, все зависит от политической воли стран и их готовности к достижению конкретных договоренностей», — подчеркнула представитель МИД России.