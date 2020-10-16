Государственный флаг Азербайджана поднят над освобожденными от оккупации пограничными заставами

Начало освобождения 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, оккупированного вооруженными силами Армении, было встречено азербайджанскими пограничниками с большой радостью и воодушевлением.

Как сообщает Государственная пограничная служба, 16 октября по поручению Президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева на пограничных заставах Чахирли и Махмудлу в освобожденном Джабраильском районе был поднят государственный флаг Азербайджанской Республики. Также была организована торжественная церемония по случаю начала несения служебно-боевой деятельности этих пограничных застав.

На церемонии было отмечено почетное участие азербайджанских пограничников в боевых действиях под руководством Верховного Главнокомандующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева по изгнанию Вооруженных Сил Армении с исконных азербайджанских земель и нанесению сокрушительных ударов противнику.

Было подчеркнуто, что каждый офицер-пограничник, прапорщик, сержант и солдат, проходящий службу на государственной границе, должен быть готов к выполнению боевых задач против врага. Было сказано, что боевой дух личного состава был чрезвычайно высоким, а от военнослужащих поступали многочисленные обращения с просьбой отправить их в зону боевых действий.

Охрана государственной границы на территории, оккупированной вооруженными силами Армении в октябре 1993 года и освобожденной через 27 лет, была организована личным составом пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы.

Ведется подготовка к реализации мер по охране границы на других пограничных заставах, которые будут освобождены в ближайшее время.