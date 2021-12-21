Обещание восстановить «больную экономику Турции», когда основная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) страны придет к власти на следующих выборах, дал глава партии Кемаль Кылычдароглу, пишет Hürriyet Daily News.

На встрече с бизнесменами в турецкой провинции Кайсери Кылычдароглу заявил, что первым делом РНП «выслушает всех жертв экономики» на незамедлительно организованном Экономическом и Социальном Совете. «Будут выявлены проблемы и предложены решения, чтобы можно было совместно принять», — пояснил Кылычдароглу.

Обвиняя правительство в беспрецедентном падении турецкой лиры, Кылычдароглу сказал: «С одной стороны, они (Партия националистического движения Турции, союзники президента страны) называют себя националистами, но с другой стороны, они обесценивают турецкую лиру. Настоящие националисты находятся в Республиканской народной партии… Один из наших шести столпов — национализм».

Кылычдароглу заявил, что «оппозиция будет бороться за стабильность и комфорт Турции» и добьется успеха. Политик в очередной раз повторил призыв к досрочным выборам и пообещал, что лира скоро вернет свою «реальную ценность», если правительство страны их объявит.

Ранее Кылычдароглу назвал шесть шагов, которые он сделает, если придет к власти. Он подчеркнул, что основной его целью станет борьба с нарушениями прав человека, а государством будет управлять «справедливо», то есть без нарушения свободы выражения мнения каждого гражданина, передает ИА Красная Весна.

Но что же все-таки происходит с экономикой и с национальной валютой дружественной Турции, страны, на которую Азербайджан возлагает особые надежды? Что стало причиной последних тревожных событий в экономике? Это действительно вина неких внешних сил, как утверждает президент Эрдоган? Или есть какие-то вполне определенные внутренние причины?

О своем видении этой ситуации рассказал # турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— Начнем с внутриполитической ситуации в Турции. Сейчас правительство возглавляют ультранационалисты во главе с Девлетом Бахчели и Эрдоганом, который считает себя исламистом. Ультранационалисты разрешили иностранцам покупать в Турции земельные участки без ограничений. Кроме того, они разрешили иностранцам получать турецкое гражданство, если они вложат в экономику страны $100-150 тысяч. Даже покупая какую-то недвижимость, автоматически получают гражданство. При них же Турция получила 4 млн сирийских беженцев, часть из которых тоже оформляет гражданство.

На днях президент Эрдоган выступал перед бизнес-кругами и объяснил, почему Центральный банк страны сейчас не повышает процентные ставки. По его словам, потому что на этот счет сказано в Коране в одном аяте. Мол, поэтому не можем. Но тогда у меня вопрос – в нашей стране продается алкоголь в магазинах, почему же это не запрещают? Потому что государство имеет с этого очень высокие налоги. Из этих налогов формируется и зарплата депутатов, и даже имамам, получается, платят в том числе из этих сборов. Есть еще десятки и сотни подобных примеров, которые сейчас существуют в Турции и при этом противоречат нормам ислама. То есть, когда власти получают средства от продажи алкоголя, то это ничего, а когда встает вопрос о повышении процентных ставок, это уже «против религии». Вот такой «цирк» творится сейчас у нас в Турции.

Впрочем, всё это никак не касается отношений с Азербайджаном. Стратегические отношения с Азербайджаном не связаны с ультранационалистами или с Эрдоганом. И до Эрдогана Азербайджан был самой доверенной и братской страной для Турции, и после Эрдогана тоже будет.

Причины экономического кризиса в Турции также связаны с действующей властью. Сейчас нет никаких гарантий сохранности для вложений в турецкую экономику извне.

Сама политика Турции на международной арене и на внутреннем уровне нестабильная. Мы не знаем, что завтра предпримет президент. Может он подпишет договор с Россией и передаст ей какую-нибудь военную базу. Послезавтра может договориться с Украиной и передать ей какое-то оружие против России. Нет никаких гарантий. С западными странами Эрдоган отношения испортил. Вот эта его непредсказуемая политика не дает никакой уверенности и тем, кто может делать инвестиции в экономику Турции.

В этом плане я не верю в версии о том, что Запад делает сейчас всё возможное для ухода Эрдогана из власти.

Курс Эрдогана и в отношении ЕврАзЭС тоже совершенно непонятен. Загадка.

И никто в Турции сейчас не может остановить стремительное подорожание доллара, нет таких рычагов. Фактически турецкая экономика движется к распаду.

Мехмет Перинчек, турецкий политолог, доктор исторических наук, приглашённый исследователь Института стран Азии и Африки МГУ:

— Есть объективные и субъективные причины. Во-первых, США используют доллар и экономику как орудия против стран, которые являются препятствием перед американскими планами в регионе. Между Турцией и США есть очень серьезная конфронтация, в разных регионах – в Сирии, в Восточном Средиземноморье, в Закавказье, в Эгейском море, по Кипрскому вопросу. Турция уже не движется в фарватере США. Турецкое правительство проводит суверенную внешнюю политику и, конечно, выступает против коварных планов Америки в регионе.

Сейчас Штаты хотят уничтожить турецкую национальную экономику при помощи экономических операций, используя доллары. И, конечно, это внешний фактор падения турецкой лиры. Таким путем США и хотят использовать недовольство турецкого народа. Они хотят свергнуть Эрдогана таким путем. И даже Байден сам до выборов в США заявил, что они будут поддерживать так называемую турецкую оппозицию против Эрдогана. И вот они уже нажали кнопку запуска этой операции, начали реализацию своих планов по уничтожению турецкой национальной экономики.

Но есть и объективные причины. Я имею в виду, у самой турецкой экономики тоже есть недостатки. Особенно это связано с тем, что последние 20 лет руководство Турции проводило неолиберальную экономическую политику. И эта политика уничтожила турецкие национальные производительные силы. Турецкая экономика стала зависима от доллара. Таким образом, у США появился инструмент для вмешательства в турецкую экономику. Поэтому главная задача турецкого правительства — это избавиться от господства доллара и на внутреннем рынке, и на международной арене. Турецкое правительство должно поддержать национальные правительственные силы и, конечно, очень важна международная торговля, например, между Азербайджаном и Турцией, между Россией и Турцией. В этих отношениях наши страны должны использовать национальные валюты, а не доллары. Потому что господство американских денег вредно, и не только для Турции, но и для Азербайджана, России, Ирана, для всех региональных развивающихся стран.

То есть, как я и сказал, есть объективные и субъективные причины, есть внешние факторы и есть, конечно, внутренние факторы, сыгравшие роль в падении турецкой лиры.