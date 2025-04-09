Духовный лидер Ирана Али Хаменеи положительно относится к прямым американским инвестициям в Иран в случае успеха планируемых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Associated Press, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не возражает против инвестиций США в Иран. Американские инвесторы, приходите и инвестируйте», — заявил он.

По мнению президента Ирана подобное предложение может заинтересовать президента США Дональда Трампа, учитывая его стремление заключить новое соглашение по ядерной сделке с Тегераном.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, а ядерная программа страны носит мирный и научный характер.

«Мы не гонимся за созданием ядерной бомбы. Вы [на Западе] проверяли это уже 100 раз. Можете сделать это еще 1000 раз», — добавил он.