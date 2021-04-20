Госдеп США назвал Россию агрессором

Госдепартамент США рассматривает Россию в контексте ситуации на российско-украинской границе как агрессора и не видит признаков того, что Киев предпринимал шаги, провоцировавшие напряженность, заявил во вторник официальный представитель американского дипведомства Нед Прайс, передает РИА Новости.
«Позвольте мне выразиться ясно: Россия является агрессором в данной ситуации. Мы не увидели каких-либо признаков того, что Украина занимается провокациями или провоцирует напряженность. Что мы увидели — так это российскую кампанию дезинформации, которая призвана ложно обвинить Украину в действиях, на деле совершенных Кремлем», — сказал Прайс на брифинге.
| 2021-04-21T01:49:59+04:00 21 апреля 2021, 03:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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