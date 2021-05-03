Госагентство предупредило об изменении погодных условий

Государственное морское агентство при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупреждает об изменении погодных условий в акватории Каспийского моря.

Как сообщили в Министерстве, согласно информации, поступившей в Национальный центр распознавания и наблюдения с дальнего расстояния, с утра 5 мая на среднем Каспии ожидается северо-западный ветер, скорость ветра будет достигать 18-23 м/с, с порывами до 25-28 м/с, днем на открытом море — до 30 м/с. Высота волн в море достигнет 2-3 м, по мере усиления ветра — до 4-6 метров.

В связи с изменением погоды судовладельцы, капитаны судов, инспекторы контроля портов будут проинструктированы в связи с реализацией соответствующих мер. Судам, стоящим на якоре и находящимся в движении, будет передана информация и соответствующие инструкции. В соответствии с погодными условиями будет обеспечена безопасная стоянка судов в якорных укрытиях.