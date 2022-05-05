Инфляция в Турции в годовом исчислении в апреле 2022 года достигла 69,97%. Такие данные привёл в четверг Турецкий статистический институт (TUIK).

При этом в январе и марте этого года данный показатель составлял 48,69% и 61,14% соответственно. Турецкие СМИ отмечали, что январская инфляция стала рекордной для Турции с 2002 года.

Инфляция в месячном исчислении при этом снизилась с 9,19% в марте до 7,67% в апреле.

Президент Турции Тайип Эрдоган в конце апреля заявил, что Анкара нацелена на снижение уровня инфляции и рассчитывает получить результаты этой работы уже в мае этого года.