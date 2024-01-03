Показатель годовой инфляции в Турции почти достиг 65 процентов в декабре, а к маю 2024 года он может дойти до 70–75 процентов. Об этом сообщает агентство Insider Paper со ссылкой на данные Agence France-Presse (AFP).

Официальный годовой уровень инфляции в Турции вырос с 61,98 процента в ноябре до 64,77 процента в декабре. Команда экономистов президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана ориентируется на рынок и ожидает, что инфляция начнет снижаться с почти рекордных максимумов в течение четырех месяцев.