Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис, Эдгаргс Ринкевичс и Эва-Мария Лийметс прибыли с визитом в Киев.

Об этом сообщил в Твиттере глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Укринформ.

«Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. В этот раз мы также говорим о восстановлении, возобновлении и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему», — написал он.

Как сообщал Укринформ, министры внутренних дел Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 5 мая посетили Гостомель и подписали совместную декларацию о взаимодействии и помощи Украине по преодолению последствий российской военной агрессии.