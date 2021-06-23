Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении, в том числе касающиеся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе.

«Затронут ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в частности касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона», — говорится в сообщении МИД РФ.