Главы МИД Азербайджана и России поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов принял поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Стороны провели обмен мнениями по широкому спектру отношений между двумя странами, подчеркнули, что усилия по развитию отношений стратегического партнерства будут продолжены и впредь.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о последней военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе, и напряженной ситуации в регионе, отметив, что основной причиной этой напряженности является агрессорская политика Армении, которая продолжается уже около 30 лет.

Министр иностранных дел России отметил, что призвал обе стороны соблюдать режим прекращения огня и принять меры для снижения напряженности в регионе.

Сергей Лавров обсудил эскалацию на армяно-азербайджанской границе, также на встрече с президентом Союза армян России Арой Абрамяном и заявил, что Россия уже предприняла ряд шагов, направленных на прекращение боевых действий на армяно-азербайджанской границе и стабилизации ситуации..