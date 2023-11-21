Соединенные Штаты заявили в понедельник, что готовы содействовать очередному раунду мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, «как мы это делали в прошлом», сказал представитель Государственного департамента.

«Важно, чтобы Армения и Азербайджан обсуждали и решали проблемы напрямую на благо региона», — заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.

Комментарии Миллера прозвучали после того, как Азербайджан заявил, что отказался присутствовать на предложенной встрече в Вашингтоне, которая должна была состояться 20 ноября.

Баку, в частности, возражал против комментариев, сделанных на прошлой неделе послом Джеймсом О’Брайеном перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

Он заявил, что «в отношениях Вашингтона с Азербайджаном не может быть «обычныйх отношений», «до тех пор, пока мирное соглашение между Баку и Ереваном не будет заключено».

«Мы продолжаем общение с руководство обеих стран и предлагаем установление достойного и прочного мира, где соблюдены права всех. Мы считаем важным, чтобы две страны поговорили лицом к лицу для достижения прочного соглашения», — заявил Миллер в ответ на повторный вопрос корреспондента TURAN.

Тем временем, помощник госсекретаря О’Брайен вчера встретился с послом Армении в США Лилит Макунц.