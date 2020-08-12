Главный инфекционист США усомнился в российской вакцине от коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи утверждает, что они могли бы представить сразу несколько вариантов своей вакцины хоть на следующей неделе, но не уверены в их действенности и безопасности, и сомневается, что Россия должным образом проверила свою.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом «Биннофарм». Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
«Иметь вакцину и доказать, что вакцина безопасная и действенная — это две разные вещи. У нас есть полдюжины вакцин или больше, поэтому если бы мы хотели рискнуть и навредить большому числу людей, дать им то, что не помогает, мы могли бы начать это делать на следующей неделе, если бы захотели», — ответил Фаучи на вопрос журнала National Geographic, действительно ли у России есть вакцина против коронавируса. Трансляция велась на сайте журнала.