Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Азербайджан за вклад в борьбу с пандемией, в том числе в рамках платформы Движения неприсоединения.

Об этом глава ВОЗ заявил в видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, целью ВОЗ является вакцинация как минимум 40% населения во всех странах мира к концу года: «В частности, это относится к странам Африки, где вакцинация является особенной проблемой.

Пришло время принять важные шаги на международной арене, чтобы положить конец пандемии.

Пандемия продемонстрировала значимость вопросов здравоохранения, и показала, что даже самые богатые страны не застрахованы от этой болезни».