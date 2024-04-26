Немецкие компании готовы к сотрудничеству в сфере возобновляемой и водородной энергетики в Азербайджане.

Как сообщает АПА, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Говоря о проведении COP29 в Баку, Олаф Шольц сообщил, что в ходе мероприятия будет обсужден ряд вопросов: «Мы должны поощрять страны выделять средства на проекты, связанные с изменением климата. Я благодарю Азербайджан за его вклад в энергетическую стабильность».