Глава Volkswagen в США взял на себя ответственность за шутку с Voltswagen

Исполнительный директор Volkswagen Group of America Скотт Кио взял на себя ответственность за шутку со сменой названия подразделения в США на Voltswagen of America, однако отметил, что она принесла компании рекордное внимание общественности.

В ночь на вторник СМИ сообщили, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз, в котором объявлялось о грядущем переименовании американского подразделения концерна в Voltswagen of America. Релиз якобы был датирован 29 апреля, но был быстро удален с сайта концерна. После этого во вторник компания опубликовала пресс-релиз, в котором официально подтвердила смену названия своего подразделения в США. Позднее немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что смена названия подразделения была первоапрельской шуткой.