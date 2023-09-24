Франция пристально следит за соблюдением территориальной целостности Армении на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

«Франция сегодня очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, потому что именно это поставлено на карту», — сказал он.

Макрон добавил, что в случае каких-либо угроз целостности Армении Франция выступит «на стороне армянского народа и за соблюдение международного права».