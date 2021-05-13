Генпрокуратура Украины потребует ареста Медведчука

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук получил статус подозреваемого. Об этом заявили представители офиса генеральной прокуратуры Украины, передает РИА «Новости».

Кроме того, Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Он был вызван для проведения следственных и процессуальных действий именно в статусе подозреваемого… Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — уточнили в ведомстве.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова ранее заявила, что депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Кроме того, 11 мая в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

| 2021-05-13T02:29:53+04:00 13 мая 2021, 05:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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