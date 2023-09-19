Около 3 тысяч 600 проживающих в Латвии российских граждан получат на этой неделе официальное уведомление о необходимости покинуть страну в течение 90 дней, заявила глава Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе. Речь идёт о тех гражданах, кто не записался на сдачу экзамена на знание латышского языка.

Как отмечает эстонское издание ERR, проживающие в Латвии граждане России должны были подтвердить знание латышского языка до начала сентября. На прошлой неделе Сейм продлил срок подтверждения владения языком на два года, но объявил, что послабления касаются только тех россиян, кто хотя бы попытался сдать экзамен.

В 2018 году в Латвии был принят закон о постепенном переходе в средних классах на обучение на латышском языке в школах национальных меньшинств. Год назад был принят другой документ, согласно которому латышский должен стать единственным языком, используемым в школах страны, начиная с дошкольных учреждений, к сентябрю 2025 года. (svoboda.org)