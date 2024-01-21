В соглашении между Москвой и Киевом об окончании войны в Украине должен быть зафиксирован отказ России от статуса ядерной державы, заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью Tagesspiegel.

Он отметил, что любой вооруженный конфликт заканчивается за столом переговоров. «Думаю, что так будет и в этом случае. Будут подписаны соглашения — с одной стороны, коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, потому что оно представляет угрозу для всего мира», — сказал Гаврилюк.

По его словам, это будет одним из превентивных механизмов, который позволит гарантировать, что Россия никогда не нападет на Украину или любую другую страну в будущем. При этом он подчеркнул, что мир возможен только в случае полного освобождения Украины и возвращения всех ее территорий в границах 1991 года.

На вопрос, хватит ли у Киева сил и средств, чтобы противостоять России, Гаврилюк ответил, что «усталость от войны возникает у тех, кто непосредственно не переживает ее». Он напомнил, что Украину обстреливают каждый день, особенно в прифронтовых регионах. «Каждые десять минут кто-то в Украине погибает или получает ранение в результате боевых действий. Мы не имеем права на усталость — мы должны мобилизовать все наши ресурсы для продолжения борьбы», — сказал замминистра.

20 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о невозможности мирных переговоров с Россией на данном этапе войны. По его словам, пока в Кремле предлагают только ультиматумы и стремятся к тотальному уничтожению соседней страны. Подоляк уверен, что, если Россия не понесет существенных тактических поражений на поле боя, она будет использовать любое перемирие для подготовки к следующему этапу войны.

«Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения, <…> и мы видим там социальное напряжение, те или иные внутренние бунты, то тогда — да, безусловно, переговоры. И одновременно <…> Россия должна добровольно отказаться от ядерного оружия. Но это также возможно только в случае, когда Российская Федерация потерпит глобальное поражение», — сказал он. (moscowtimes.ru)