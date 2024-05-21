В России начался первый этап учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

По сообщению ведомства, на первом этапе ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений отрабатывают подготовку к пуску ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

«Проводимые учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», — сказали в ведомстве.