Президент США Джо Байден ожидает, что страны «большой семерки» примут решение об использовании замороженных российских активов к саммиту G7, который пройдет в июне 2024 года в Италии. Об этом пишет Bloomberg в пятницу, 1 марта, со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, глава Белого дома рассчитывает на использование замороженных активов Центробанка России для финансирования украинского бюджета, а впоследствии — для восстановления Украины. При этом Байден не считает, что использование замороженных средств на эти цели может означать отказ в дополнительной помощи Украине.

По данным Bloomberg, помимо США, представители Великобритании и Канады в G7 полагают, что замороженные российские средства нужно конфисковать. Однако Франция и Германия против конфискации. Они опасаются ответных мер РФ и негативного влияния на финансовую стабильность европейской экономики, в том числе на статус евро как резервной валюты, отмечают в издании. Этот вопрос будет решаться на саммите в июне.

При этом чиновники всех стран G7 сходятся во мнении, что замороженные активы России должны оставаться для нее недоступными, если она «не пообещает помочь в восстановлении Украины». (DW)