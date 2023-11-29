Япония потребует у США сведения об аварии конвертоплана Osrey, потерпевшего крушение у острова Якусима (префектура Кагосима), а решение о том, требовать ли приостановки полетов таких аппаратов в стране, будет принято после уточнения всех подробностей. Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида.

«Мы бы хотели потребовать у американских военных подтверждения фактов, связанных с обстоятельствами аварии», — сказал он. Отвечая на вопрос журналистов о том, намерено ли правительство потребовать приостановки полетов конвертопланов Osprey на территории страны, Кисида сказал, что «это следует обдумать после подтверждения фактов».

Ранее о требовании приостановить полеты конвертопланов до установления причин катастрофы заявил губернатор префектуры Окинава, где сосредоточена большая часть американских военных объектов в Японии, Дэнни Тамаки. Такое требование, в частности, было предъявлено в 2016 году после инцидента с экстренной посадкой такого аппарата. Тогда соответствующее требование американскому послу Кэролайн Кеннеди изложил Фумио Кисида, занимавший пост главы МИД.

Между тем командование базы Сил самообороны в префекктуре Сага уже отменило запланированные на 30 ноября учения, в которых должны быть задействованы конвертопланы Osprey.