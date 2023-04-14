Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию и Германию, где встретится со своими коллегами и проведет совещание с высшими должностными лицами почти 50 стран, связанное с ситуацией в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

В Швеции глава Пентагона 19 апреля «обсудит вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес, и поговорит с высокопоставленными представителями шведской обороны и правительства», говорится в заявлении.

21 апреля в Германии Остин и глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли примут контактную группу государств Запада по оказанию военной помощи Украине, чтобы «обсудить продолжающийся кризис» и координацию по «предоставлению украинскому народу средств, необходимых для защиты».