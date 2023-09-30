Число беженцев, стремящихся попасть в Германию, «на данный момент слишком велико», заявил канцлер Олаф Шольц в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

«Так не может продолжаться: более 70 процентов всех беженцев, прибывающих в Германию, ранее не регистрировались, хотя почти все они находились в другой стране ЕС», — сказал он.

Шольц объявил о пакете мер, направленных на изменение ситуации. Так, если ходатайство о предоставлении убежища было отклонено, беженцы должны покинуть Германию. Берлин продолжает принимать дополнительные меры безопасности на границе с Австрией и договорился со Швейцарией и Чехией о совместном контроле на их стороне, добавил он. Канцлер ФРГ отметил, что безопасными странами происхождения будут объявлены Молдавия и Грузия, которые стремятся в Евросоюз, передает РБК.

Также немецкие власти ужесточили контроль на границе с Польшей. По словам Шольца, Варшава должна обеспечить, чтобы визы не продавались и беженцы не переправлялись в Германию.

Что касается беспокойства властей земель и муниципалитетов в связи с увеличением числа беженцев в Германии, канцлер объявил о «постоянной системе для муниципалитетов», которую он планирует разработать совместно с федеральными землями на конференции премьер-министров, запланированной на ноябрь. Шольц пояснил, что предлагает «своего рода дышащий клапан»: при такой форме финансирования будет установлена фиксированная выплата на одного беженца. Пока это предложение не было согласовано.