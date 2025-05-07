Вице-президент США Джей Ди Венс сказал, что еще «не теряет оптимизма» относительно возможности завершить войну между РФ и Украиной и сказал, что Вашингтон сейчас ожидает согласия Украины и России на прямое взаимодействие друг с другом.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал в интервью во время Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне 7 мая.

Вице-президента спросили, как дальше планируют действовать США в ситуации, когда правительств РФ, похоже, не заинтересовано прекращать боевые действия.

«Я бы не был слишком пессимистом и не говорил, что россияне «не заинтересованы». Я бы сказал, что сейчас россияне просят определенный набор уступок для того, чтобы прекратить конфликт. Мы считаем, что они просят слишком много», – ответил Венс.

Он напомнил о словах президента Трампа о том, что тот может «развернуться и уйти», если американские усилия закончатся ничем.

«Шаг, который мы хотели бы сейчас – мы хотели бы, чтобы россияне и украинцы согласились на какие-то базовые принципы, чтобы сесть за стол и начать переговоры. Бесспорно, США рады участвовать в этом разговоре. Но очень важно, чтобы Россия и Украина начали говорить друг с другом», – сказал Джей Ди Венс.

Он признал, что разногласия между позициями России и Украины в том, как они видят для себя приемлемое завершение войны, очень велики.

«По нашему мнению, следующим шагом в переговорах должна быть попытка закрыть этот пробел», – отметил Венс, добавив, что без прямых переговоров между двумя сторонами наверное не обойтись.

Вице-президент США дал понять, что в Вашингтоне уже не фокусируются на предложении 30-дневного перемирия, на которое безусловно согласилась Украина.

«Украина сказала, что согласна на 30-дневное перемирие – мы это ценим… Что сказали россияне – что 30-дневное перемирие не в их стратегических интересах. Мы стараемся не фокусироваться именно на 30-дневном перемирии, а больше на том, как будет выглядеть долгосрочное урегулирование», – сказал Джей Ди Венс.

«Если «холодные головы» возьмут верх, это можно будет закончить длительным миром, это будет экономически выгодно для Украины и России, и, что более важно, это прекратит разрушение человеческих жизней», – добавил он.