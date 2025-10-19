Вице-президент США Джей Ди Венс опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором Дональд Трамп изображен в образе короля на фоне масштабных протестов против политики действующей администрации.

Венс разместил видеоролик в соцсети Bluesky, пишет «Европейская правда».

На кадрах Трамп надевает корону, мантию и берет в руки меч.

В конце видео перед Трампом преклоняют колено представители Демократической партии США, в частности бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

18 октября в ряде городов США прошли многочисленные акции протеста против администрации Трампа под лозунгом «Никаких королей» (No Kings), которые критиковали злоупотребление им своими полномочиями.

«18 октября более семи миллионов человек вышли на более чем 2700 мероприятиях во всех 50 штатах, округе Колумбия и городах по всему миру, чтобы заявить: в США нет королей, а власть принадлежит народу»,— сообщили в No Kings.

По словам полиции, в Нью-Йорке, где более 100 тыс. человек вышли на демонстрации, не произошло ни одного ареста, передает Reuters. Агентство сообщает, что толпа протестующих была неоднородной: среди участников были родители с детьми в колясках, пенсионеры и люди с домашними животными.