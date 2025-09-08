Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшие дни провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Очень скоро. В течение следующих нескольких дней», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Он добавил, что «не в восторге» от ситуации, связанной с Украиной.

«Я недоволен ими. Я недоволен всем, что связано с этой войной», — заявил американский президент.

Однако, по его мнению, ситуация будет урегулирована.

«Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что некоторые лидеры ЕС посетят Белый дом в начале этой недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.

«Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке, и я думаю, что мы уладим этот вопрос», — заключил он.