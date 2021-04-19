Глава Немецкой лиги: Суперлига нанесет непоправимый ущерб европейскому футболу

Глава Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт прокомментировал создание европейской Суперлиги. Отметим, что немецкие «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд отказались от участия в турнире.

«Немецкая футбольная лига против любой идеи европейской Суперлиги. Экономические интересы нескольких топ-клубов Англии, Италии и Испании не должны выходить на первый план и рушить всю систему европейского футбола. Это безответственное решение, которое нанесет непоправимый ущерб национальным лигам и всему европейскому футболу. Я всецело поддерживаю позицию УЕФА и национальных лиг Англии, Италии и Испании по данному вопросу», — приводит слова Зайферта пресс-служба DFL на странице организации в «Твиттере».(Газета.Ru)