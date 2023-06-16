Министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался за продление срока полномочий Йенса Столтенберга по посту генерального секретаря НАТО. «Если альянс не сможет достичь консенсуса по кандидатуре преемника действующего генсека, то я, безусловно, выступаю за продление срока его полномочий, тем более что я ценю сотрудничество с ним», — сказал германский министр по прибытии в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг, 15 июня.

Писториус стал первым высокопоставленным представителем страны Североатлантического альянса, открыто высказавшимся за дальнейшее пребывание Столтенберга во главе НАТО. Высокопоставленный европейский дипломат подтвердил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 — 12 июля главы государств и правительство стран альянса, по всей видимости, попросят Столтенберга остаться на посту генсека НАТО до юбилейного саммита летом 2024 года в Вашингтоне, где альянс отпразднует свое 75-летие.

Ранее Йенс Столтенберг заявил: «Что касается моего преемника, то этот вопрос должны решить 31 союзное государство». Страны НАТО уже после российского вторжения в Украину попросили Столтенберга остаться на посту генсека НАТО, хотя тот планировал перейти на работу в Центробанк Норвегии.

Страны НАТО пока не могут достичь консенсуса по кандидатуре преемника 64-летнего Йенса Столтенберга. В последнее время в качестве возможного варианта обсуждалась кандидатура премьер-министра Дании Метте Фредериксен, но ее кандидатура, по оценкам дипломатов, не находит поддержки в Восточной Европе. (DW)