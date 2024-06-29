Роберто Монтелла переизбран на пост генерального секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-службf ПА ОБСЕ.

Новый мандат Р. Монтелла начнется 1 января 2026 года и закончится 31 декабря 2030 года.

Генеральный секретарь несет общую ответственность за управление делами Ассамблеи, обеспечение эффективности работы Секретариата и надзор за его отделениями в Копенгагене и Вене, а также за выполнение решений Бюро, Постоянного комитета и Ассамблеи.

Напомним, что Р. Монтелла впервые занял данную должность в январе 2016 года. В 2019 году Постоянный комитет переизбрал его на второй пятилетний срок, который начался 1 января 2021 года.