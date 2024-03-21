Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил визит в Азербайджан, Армению и Грузию с 17 по 19 марта.

В воскресенье, 17 марта, Столтенберг прибыл в Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В понедельник, 18 марта, Столтенберг провел переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

В тот же день генеральный секретарь НАТО отправился в Тбилиси. Там он встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

И уже после посещения Грузии генсек НАТО отбыл в Армению 19 марта, где встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Но в чем могут состоять главные цели этого визита на Кавказ? Обстановка в мире сложная, не так далеко от нашего региона идут сразу две войны – в Украине и в Израиле. И там, и сям у Запада есть свои интересы. Любопытно, о чем говорил наедине с лидерами трех наших государств руководитель НАТО?

Своим мнением об этом поделились с # иностранные аналитики.

Как заявил израильский журналист и историк Шимон Бриман, Армения воспринимается в НАТО как форпост враждебной Западу оси Россия-Иран. «Именно поэтому посещение этой страны оставлено генсеком НАТО как последнее место вояжа.

В данном контексте интересы НАТО заключаются в сохранении максимальной стабильности Южно-Кавказского региона и в фиксации тех достижений Азербайджана, которые произошли в ходе военных действий 2020-2023 годов. После восстановления территориальной целостности Азербайджана эта страна должна играть роль важнейшего стабилизатора всех процессов кавказского региона. Спокойствие в данном регионе помогает Северо-атлантическому альянсу в условиях полыхающих двух войн — в Украине и в секторе Газа», — считает Бриман.

Директор украинского Центра политических исследований «Пента» Володимир Фесенко полагает, что визит генсека НАТО Столтенберга в страны Южного Кавказа (Азербайджан, Грузию и Армению) не имеет какой-то одной конкретной цели, но имеет большое символическое и демонстративное значение. «Это, прежде всего, сигнал России о том, что НАТО будет активным игроком в этом регионе. А это означает, что никакой эксклюзивности России на постсоветском пространстве не будет. А ведь Путин, начиная войну против Украины, добивался в том числе того, чтобы Запад признал все постсоветское пространство исключительной зоной интересов только России. Одновременно, визит Столтенберга на Кавказ это и сигнал Эрдогану, что данный регион не переходит под исключительный патронат Турции», — говорит политолог.

В каждой отдельной стране Южного Кавказа у Столтенберга своя задача, отмечает он. «Визиты в Азербайджан и Армению направлены на то, чтобы не допустить нового военного конфликта между этими странами и способствовать мирному урегулированию их отношений. Одновременно обсуждаются приемлемые формы сотрудничества НАТО с данными странами, с учетом их специфики. В случае с Арменией этот визит еще одно проявление постепенного разворота Еревана на Запад.

Визит Столтенберга в Тбилиси должен определить дальнейшую ситуацию с евроатлантической интеграцией Грузии: сохраняет ли Грузия реальное стремление к членству в НАТО или будет и дальше балансировать между Россией и Западом, пока идет война в Украине?

В широком смысле визит генсека НАТО на Южный Кавказ является своего рода политической рекогносцировкой (оценкой ситуации) относительно дальнейшей активности Северо-атлантического альянса в этом регионе», — считает Фесенко.

Глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев) Анатолий Пинчук заявил в свою очередь, что Кавказ является важным геополитическим узлом, в котором переплетены интересы множества игроков.

«Кроме того, Кавказ всегда был предметом вожделений России, которая сейчас переступила все «черты» и «красные лини» международного права и фактически стала центром тоталитаризма и уверенно движется по пути фашизации, все чаще заявляя о возможности прямого конфликта с НАТО.

При этом мы имеем Грузию, которая давно продекларировала желание вступить в НАТО, но сейчас, когда там фактически пророссийское правительство, существенно снизила темп процесса интеграции. Армению, которая долго находилась в зоне российского влияния, но сейчас постепенно пытается выйти из-под него и стать нейтральной страной. И Азербайджан, который в наименьшей степени подвержен российскому влиянию и не против рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО, но на взаимовыгодных условиях», — полагает глава института.

Логично, что при такой ситуации руководство НАТО заинтересовано укрепить или хотя бы детализировать свои отношения с кавказскими странами, говорит он.

«И я думаю, что вопросы поддержания стабильности и безопасности в Кавказском регионе, вопросы возможного противодействия агрессивной политике России, вопросы недопущения распространения исламского терроризма, а также вопросы методологического взаимодействия кавказских стран с НАТО (особенно Азербайджана) были основными на этих переговорах», — заключил Пинчук.