Турция желает видеть Южный Кавказ регионом мира и стабильности.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Героическая азербайджанская армия в борьбе, которая продолжалась более 40 дней, освободила земли страны, 30 лет находившиеся под оккупацией. Азербайджан долгие годы проявлял терпение, надеясь на решение проблемы дипломатическим путем. Турция желает видеть Южный Кавказ регионом мира и стабильности. Армения и армянский народ получат от этого большую пользу. Армения годами изолировала себя, из-за своих ошибок испортила отношения с соседями. Надеюсь, она вынесет урок из этого, и в регионе воцарятся мир и стабильность».