Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17-19 марта посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

17 марта Столтенберг проведет в Баку переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым, 18 марта — министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым.

В тот же день Столтенберг отправится в Тбилиси, где встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

19 марта Столтенберг посетит Ереван, где встретится с президентом Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

В тот же день генеральный секретарь НАТО выступит с совместным заявлением для прессы с премьер-министром Армении.