Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ООН опровергнуть сообщения о том, что среди ее сотрудников запретили использование слов «война» и «вторжение» по отношению к агрессии рф против Украины.

Об этом он заявил в Твиттере, передает Укринформ.

«Трудно поверить, что ООН могла бы ввести по сути такую ​​же цензуру, как Кремль сейчас в России, запретив использование слов «война» и «вторжение» среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергнуть такие сообщения, если они неправдивы. На кону репутация ООН», – отметил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, в Irish Times со ссылкой на электронное письмо, направленное сотрудникам ООН, появилась информация о том, что международная организация запретила своим сотрудникам называть ситуацию в Украине «войной» или «вторжением», чтобы сбалансировать политическую чувствительность, поскольку россия расправляется внутри страны с теми, кто употребляет эти слова.