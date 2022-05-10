Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что битва за Донбасс будет решающим событием для дальнейшей динамики войны с Россией.

Для украинского государства «картина Победы — это развивающаяся концепция», рассказал глава Министерства иностранных дел в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, в первые месяцы войны победа для Украины выглядела как отвод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и расплата за причиненные убытки.

Кулеба отметил, что теперь, если украинская сторона одержит победу в битве за Донбасс, то посчитает победой освобождение остальных территорий, которые оказались под контролем РФ.

«Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то, безусловно, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий», — сказал чиновник.

Министр также сообщил, что если будет пролито слишком много крови, Киеву, возможно, придется вести переговоры с агрессором, и до такого момента хотелось бы подойти с «сильными картами». (unian.net)