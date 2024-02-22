Комитет по денежно-кредитной политике (ДКП) Центрального банка Турции принял решение сохранить учетную ставку на уровне 45%, говорится в пресс-релизе регулятора. Это первое решение по ставке с участием нового главы ЦБ Фатиха Карахана.

Регулятор предупредил о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики если не произойдет значительного и устойчивого снижения инфляции, а инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона.

Инфляция в Турции по итогам января составила 64,9%. Среднесрочная цель по инфляции в Турции – 5%.

Карахан сменил на этом посту Хафизе Гайе Эркан, которая возглавляла турецкий ЦБ восемь месяцев. Эркан проработала на своем посту восемь месяцев. При ней центральный банк начал один из самых продолжительных циклов ужесточения денежно-кредитной политики, последовательно повысив процентные ставки с 8,5% до 45%.

Политика Эркан шла вразрез с годами пропагандируемой президентом Реджепом Эрдоганом политикой низких ставок (высокие ставки он называл «матерью и отцом всего зла»). Многие инвесторы до конца не могли поверить, что новая экономическая политика Турции — это надолго, так как ранее Эрдоган увольнял руководителей монетарных ведомств, которые вели себя слишком “по-ястребиному”: так, бывший глава ЦБ Наджи Агбал был уволен через сутки после того, как поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%.

В своем прощальном сообщении Эркан написала, что новая экономическая программа “начала приносить свои плоды”, о чем свидетельствуют увеличение резервов, экономические данные и показатели основной тенденции инфляции. (frankmedia.ru)