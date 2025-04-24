Центробанк оставил неизменной свою ключевую ставку и подчеркнул приверженность курсу на стабилизацию цен.

На апрельском заседании правления главного банка учетная ставка регулятора вновь осталась неизменной и составила 7,25%. При этом нижний предел процентного коридора сохранился на уровне 6,25%, а верхний составил 8,25%.

В комментариях к этому решению главный банк привычно анонсирует приверженность курсу на поддержание стабильных цен: «Текущая денежно-кредитная политика в целом направлена на поддержание инфляции в пределах целевого показателя и стабилизацию инфляционных ожиданий, — сообщается в недавней публикации ведомства. – При этом в рамках текущей политики годовая инфляция на этот и следующий год будет в пределах целевого диапазона (4±2%) и останется неизменной».

Также указывается, что в последние месяцы возросла волатильность внешних факторов воздействия на инфляцию: «Решение о коридоре процентных ставок принималось в том числе путем сравнения фактической и прогнозируемой инфляции с целевым показателем, ситуации в мировой экономике и на финансовых рынках, анализа внутренних макроэкономических тенденций, а также трансляции решений денежно-кредитной политики в реальный сектор», — говорят в главном банке.

В местном экспертном сообществе считают решение ЦБА ожидаемым. По утверждению экономиста Пярвиза Гедарова, в контексте нынешних инфляционных трендов и перспектив дальнейшего ускорения динамики цен финансовый регулятор не может пойти на смягчение денежно-кредитной политики. Скорее, в перспективе базовая ставка будет повышаться.

«Считаю, что последнее решение главного банка страны вполне соответствует логике мировых экономических реалий и инфляционных тенденций на внутреннем рынке страны, — поясняет он. – Последние данные профильных ведомств проливают свет на ускорение динамики повышения цен. Если приглядеться к статистике первых двух месяцев нынешнего года, инфляция ускорилась на 5,4 процентов, а включая данные за март, уровень повышения подрос до 5,9 процентов. Полагаю, в следующем месяце упомянутый показатель продолжит расти.

Говоря по сути, экономический событийный фон в стране и на глобальной арене говорит о серьезном инфляционном давлении, которое будет нарастать в перспективе. Также становится ясно, что в такой обстановке дальнейшее смягчение монетарной политики финансовых властей теряет свою актуальность. Снижение базовой ставки не представляется возможным. Потому вполне возможно повышение «ключа», но такая перспектива нежелательна в плане развития экономики. Поскольку рынок денег следует коррелировать с острой потребностью в доступных заемных средствах. И тем не менее, инфляция растет и с этим приходится бороться».

Последствия набирающей силу торговой войны волнуют экономическое сообщество не только в контексте падения нефти, но и возможного повышения цен на внутреннем рынке вслед за мировыми. На взгляд экономиста Халида Керимли, фронт текущих событий в глобальной экономике вызывает серьезные опасения о дальнейшей судьбе цен на энергоносители и глобальной инфляции. Высокая инфляция, говорит он, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики мировых центробанков, а это прямая дорога к снижению экономической активности и спаду в мировой экономике. В свою очередь траектория рецессии проходит в точке ослабления спроса и цен на нефть и газ.

По мнению Х.Керимли, власти и экспертные круги не тревожат последствия 10-процентного таможенного сбора на импорт товаров из Азербайджана в Штаты, учитывая небольшие объемы нашего экспорта. С этой точки зрения, больше волнуют последствия удешевления нефти и заносимой инфляции.

К сказанному остается добавить, что, на взгляд большинства аналитиков, стоимость заемных средств Центробанка не влияет на инфляцию. Специфика повышения цен в Азербайджане заключается в ее немонетарной природе.