Центробанк вновь усилил меры денежно-кредитной политики по регулированию денежной массы в обращении и намерен изъять избыточную ликвидность с рынка, пытаясь таким образом противостоять инфляции. На это указывает новое повышение процентных ставок по краткосрочным ценным бумагам регулятора.

Выпуск нот Центробанком является стандартным инструментом денежно-кредитной политики и однозначно означает изъятие лишней, по мнению денежных властей, ликвидности из банковской системы. Этот инструмент регулятор задействует в дополнение к краткосрочным заимствованиям у банков по операциям РЕПО.

В последнее время фиксируется новое незначительное повышение ставок по нотам Центробанка, несмотря на снижение его учетной ставки, сообщил # депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов. Так, начиная с 8 февраля регулятор увеличил доходность по своим ценным бумагам. Ставка по 168-дневным нотам увеличилась с 6,62 процентов в начале прошлого месяца до 6,85 процентов. Похожее увеличение было зафиксировано на 84-дневных и 28-дневных нотах. Аналогичное увеличение также зафиксировано в 252-дневных нотах, которые считаются долгосрочными.

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация наблюдается на фоне снижения стоимости кредитов Центробанка для коммерческих банков страны. Учетная ставка Центрального банка понизилась в начале февраля с 8 до 7,75 процентов.

По его словам, окончательная процентная ставка по 28-дневным нотам всего на 0,05% ниже, чем по 168-дневным бумагам. Это может повысить интерес к краткосрочным позициям и понизить спрос на среднесрочные ноты. «Ясно, что регулятор должен быть заинтересован в привлечении большего количества средств в средне- и долгосрочные ноты. Поэтому очень важно прийти к балансу между процентными ставками по краткосрочным и среднесрочным бумагам. Так что, прослеживается необходимость пересмотреть и оптимизировать ставки.

На данный момент объемы нот в обращении составили 1 млрд 295 млн манатов. Если сравнивать с показателем по итогам минувшего года, долговые обязательства по ценным бумагам увеличились на 33,16 млн манатов.

По мнению аналитиков, увеличение объема размещений краткосрочных нот говорит о том, что с одной стороны Центробанк хочет оттянуть излишнюю ликвидность из экономики, с другой – спрос на подобные инструменты сейчас достаточно высок на фоне дефицита более качественных инструментов на рынке. Известно, что банки осторожно кредитуют бизнес, особенно в регионах страны, предпочитая таким вложениям менее рискованные и доходные ноты регулятора.

Тем временем рост ставок по нотам ЦБА на фоне заявленной им же годовой инфляции в рамках целевого коридора и понижения учетной ставки наводит на мысль, что ценовая динамика на потребительском рынке все же не главная причина привлечения излишней ликвидности. Денежные власти считают, что годовая инфляция держится в пределах целевого показателя уже несколько месяцев кряду, а за последние месяцы понижается даже быстрее спрогнозированных ранее темпов.

Снижение фактической и ожидаемой инфляции объясняют замедлением темпов прироста цен на ввозимый в страну импорт. Динамика повышения в мире заметно упала главным образом из-за понижения мировой экономической активности, а также играющей на это жесткой денежно-кредитной политике центробанков большинства стран. Однако местные аналитики и авторитетные зарубежные структуры считают, что инфляционные риски, обусловленные внешними и внутренними факторами, все еще сохраняются, рекомендуя главному банку страны сохранять осторожность перед дальнейшим смягчением ставки. Наряду с задачей инфляционного тагретирования повышение ставок по нотам ЦБА может быть обусловлено также активной скупкой валюты – вследствие этого, возможно, регулятор абсорбирует излишнюю манатную ликвидность из банков, которая появляется в том числе по причине его операций на открытом рынке.