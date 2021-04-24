Глава МИД Германии обвинил Асада в государственном терроризме

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента Сирии Башара Асада в государственном терроризме. Об этом глава МИД ФРГ заявил в ходе конференции «EuropaCamp 2021», его слова приводит РИА «Новости».

«То, что в Сирии мы имеем дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека — мы видели это очень часто», – выразил свою позицию Маас.

Он подчеркнул, что по этой причине страны Запада не готовы вступать в контакт и начинать переговоры с сирийскими властями.

«До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу никого среди западного сообщества государств, готового к обсуждению с Асадом того, как окончить эту войну», – добавил министр.

| 2021-04-24T06:06:57+04:00 24 апреля 2021, 08:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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