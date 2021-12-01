Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке во время визита в Эстонию, при этом ранее она выразила поддержку Украине, предостерегла Москву от агрессии и заявила, что НАТО не провоцирует Россию.

Как передает РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства Британии во вторник совершила визит в Эстонию перед тем, как отправиться в Ригу для участия в совещании глав МИД стран НАТО.

Во время поездки в Эстонию Трасс встретилась с контингентом британских войск, которые дислоцированы там в рамках обязательств по НАТО. В настоящее время около 800 британских военных находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Видео с Трасс на танке, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем видно, как глава британского МИД в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.

Перед поездкой на встречу глав МИД НАТО Трасс заявила, что для нее главной повесткой станет противостояние «дестабилизирующим действиям» России и Беларуси.

«Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность. Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО – альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно», — заявила Трасс.

По ее словам, любые действия России по подрыву свободы и демократии их партнеров будут «стратегической ошибкой».